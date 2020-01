Matan a líder religioso en otro ataque aéreo en Irak

Agencia

BAGDAD, Irak.- Un convoy de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) fue bombardeado a las 1:12 (hora local) cerca del campamento de Taji, a unos 30 kilómetros al norte de Bagdad, informa Reuters con referencia a sus fuentes en el Ejército iraquí.

La agencia indica que seis personas murieron y tres resultaron gravemente heridas en el ataque.

Dos de los tres vehículos que formaban el convoy quedaron destruidos y quemados a consecuencia del impacto de los proyectiles.

Por su parte, los medios locales reportan que el número de fallecidos es de siete e indican que entre ellos hay un prominente líder religioso y su hermano.

#BREAKING video shows another airstrike on taji in #Baghdad pic.twitter.com/Wq6SJh2NGc