¡Mayday en EU! Helicóptero militar se estrella en vuelo de rutina

Estados Unidos fue sede de una tragedia aérea, luego de que un helicóptero militar de la Guardia Nacional de Mississippi se estrellara durante un vuelo de entrenamiento de rutina, dejando un saldo de 2 personas sin vida.

El desgarrador hecho tuvo lugar el viernes 23 de febrero, alrededor de las 2 de la tarde en el condado de Prentiss, cerca de la ciudad de Booneville.

Un helicóptero 'Apache AH-64' de la Guardia Nacional estaba listo para un día más de vuelo, pero por razones aún desconocidas, se estrelló poco después de despegar.

Poco después del informe de las autoridades, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, lamentó en redes sociales la muerte de dos agentes de la GN que iban a bordo del helicóptero.

