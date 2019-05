Medidas de Trump afectarán a estadunidenses: diarios EU

Agencias

Nueva York.- Los principales diarios de Estados Unidos destacaron este viernes que la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas por parte de la administración del presidente Donald Trump afectarán a los ciudadanos estadunidenses y no resolverán el problema migratorio.

En un editorial titulado "Aranceles, la cura milagrosa del Sr. Trump", el diario The New York Times señaló que México no pagará esos aranceles más de lo que está pagando por la construcción de un muro fronterizo.

La evidencia es clara: los aranceles son impuestos que pagan los estadunidenses, además de que lo más probable es que México responda con medidas similares en represalia, lo que sería una mala noticia para los agricultores estadunidenses, apuntó el rotativo.

En el artículo "¿Cuál confrontación? México busca un acuerdo con Trump", del mismo diario, Kirk Semple, consideró que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador siempre ha adoptado una postura mesurada, al exhortar al diálogo y contar con que prevalezca el interés económico mutuo.

Hasta el momento, su apuesta ha dado resultados, ya que Trump ha retirado sus amenazas, indicó.

López Obrador señaló la víspera que aunque su gobierno podría emplear “mecanismos legales” para evitar los aranceles, él evitaría por ahora esa táctica, al tiempo que anunció el envío a Washington de una delegación encabezada por su canciller Marcelo Ebrard para intentar disuadir a Trump de cumplir sus amenazas.

Los articulistas Annie Karni, Ana Swanson y Michael D. Shear, del diario The New York Times, señalaron que la amenaza de Trump esencialmente desafió al gobierno mexicano a correr el riesgo de una catástrofe económica en ambos lados de la frontera, si no cede ante las demandas de Estados Unidos.

(Con información de Notimex)