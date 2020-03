Influyentes medios extranjeros critican severamente a AMLO

Ciudad de México.- Las imágenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a personas en actos masivos y hablando sobre el coronavirus antes de la Fase 2 en México, han provocado críticas en medios internacionales.

"El Presidente más irresponsable del continente en este momento no es Donald Trump", escribió la periodista Fernanda Echavarri en un artículo para el portal estadounidense Mother Jones.

"Es la locura desatada, la irresponsabilidad galopante", redactó a su vez Sandro Benini en el diario suizo Tages-Anzeiger, el pasado 17 de marzo.

The New York Times publicó ayer un video en el que se comparan las escenas de grandes urbes vacías con las calles de la CDMX y con entrevistas de habitantes que critican la respuesta del Gobierno.

“Es difícil superar a Donald Trump como el peor líder manejando la crisis del coronavirus, pero Andrés Manuel López Obrador sí que hace el esfuerzo”, afirma en un editorial el prestigiado periódico.

“López Obrador es irresponsable. Su desdén a tomar medidas preventivas y liderar con el ejemplo es una parodia peligrosa de un reyezuelo displicente. México tiene poblaciones vulnerables, ciudades sobrepobladas, transporte público desbordado y un sistema de salud debilitado por los recortes presupuestarios de su gobierno en 2019”, afirmó el rotativo.

El corresponsal de este medio en México, Brent McDonald, mediante un video reportaje, aseguró que el presidente AMLO se ha resistido a medidas severas para reducir el contagio del coronavirus, por temor a afectar la economía, el contagio, has resisted severe measures to stem the spread of #coronavirus for fear of damaging the economy.

Además, el diario inglés Financial Times recoge las opiniones de empresarios mexicanos sobre la votación en Mexicali en contra de Constellation Brands.

"La confianza de los inversionistas en México sufrió un duro golpe tras la votación", señalan.

