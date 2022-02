Medios rusos no monetizaran en Google, YouTube y Facebook

Presionadas para elegir bando en medio del conflicto de Rusia en Ucrania, plataformas digitales han comenzado a tomar medidas para impedir a medios estatales rusos monetizar contenidos.

YouTube anunció el sábado que suspende la posibilidad de que algunas cadenas rusas, como RT, moneticen sus contenidos en la plataforma debido a las "circunstancias excepcionales" en Ucrania, invadida por Rusia. Informó asimismo que ha limitado el acceso a RT (antes llamada Russia Today) y a otras cadenas rusas en Ucrania, país invadido por tropas rusas desde hace tres días.

En YouTube se obtienen ingresos mediante la activación de anuncios publicitarios en los videos. "A la luz de las circunstancias excepcionales en Ucrania, estamos tomando una serie de medidas", declaró un portavoz de YouTube. "Nuestros equipos han comenzado a suspender la posibilidad de que algunas cadenas generen ingresos en YouTube, incluidos los canales de RT en todo el mundo", añadió.

We intend to help Russians and the world to know the truth. I’ve contacted @YouTube to block the propagandist Russian channels — such as Russia 24, TASS, RIA Novosti. If they are afraid of speaking the truth, so we should stop this flow of poisonous lies.

La plataforma precisó que se "limitarán mucho" las recomendaciones a los usuarios para que elijan esos canales. "Y en respuesta a una petición de un gobierno, hemos restringido el acceso a RT y a varios otros canales en Ucrania", señaló YouTube.

El viernes, Facebook dijo haber prohibido que los medios de comunicación públicos rusos ganen dinero en su plataforma. Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad de la plataforma, señaló que "ahora prohibimos que los medios estatales rusos publiquen anuncios o moneticen en nuestra plataforma en cualquier parte del mundo. También continuamos aplicando etiquetas a otros medios estatales rusos. Estos cambios ya comenzaron a implementarse y continuarán durante el fin de semana".

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.