Menor se viraliza al no responder agresión, por ser un Jedi

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Niño se rehusó a golpear a su agresor porque "eso no lo haría un Jedi", los hechos ocurrieron en una escuela de California.

Tras ser llevado al hospital debido a los golpes que recibió por parte de un compañero en una escuela de California, un niño de 10 años dijo que decidió no responder a los ataques de su bully "porque eso no lo haría un Jedi". La historia del pequeño Aiden Vasquez fue relatada en Facebook por su madre, Lizette Casanova, y llegó hasta los oídos de Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, informó Milenio.

"Estoy asombrado por su sabiduría y coraje a tan tierna edad", tuiteó el actor. "Puede que yo sea un Jedi ficticio, pero este chico lo es de verdad. No estoy seguro de cómo llegar a él, pero espero que vea este mensaje y sepa cuánto lo admiro".

También te puede interesar: ¿Encantador? Redes sociales viralizan a un perro buceador (Video)

Sobre el incidente, la madre de Aiden señaló que su hijo "sintió en su alma que no debía golpear al niño". De acuerdo con Lizette Casanova, éste es el tercer año consecutivo en que su hijo ha sido intimidado en la escuela primaria Two Bunch Palms en la ciudad californiana de Desert Hot Springs.

I really hope @HamillHimself sees this story & reaches out to this brave kid. Got his inspiration to help others & try to find a peaceful resolution because of the Jedi. I only ever tried to move pencils on my desk with the force when I was his age. https://t.co/A8S8sdl0g6