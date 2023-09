Messi y Aitana Bonmatí lideran las nominaciones al Balón de Oro del 2023

Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, vuelve a estar en la pelea por el codiciado galardón, un año después que el astro argentino quedó fuera de las nominaciones.

“La Pulga” fue fundamental para que la Selección de Argentina se consagrará campeón en el Mundial de Qatar 2022.

La lista de 30 nominados también incluye a Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Otros tres campeones mundiales argentinos aparecen en el listado: son los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez y el portero Emiliano “Dibu” Martínez.

Messi se despidió del fútbol europeo al final de la última temporada 2022/23.

Tras concluir su contrato con el PSG, aunque se manejó un posible regreso al club donde lo ganó todo el Barcelona el delantero de 36 años al final aceptó jugar con el Inter Miami de la MLS.

Cristiano Ronaldo es el gran ausente entre los 30 finalistas, el eterno némesis de Messi.

El atacante portugués, ahora juega para Al-Nassr en Arabia Saudí.

Sorpresivamente no figuró en la lista por primera vez desde 2003.

El noruego Haaland es uno de los siete jugadores del Manchester City campeón de la Champions League 2022/23 que fueron nominados en la lista masculina.

El francés Karim Benzema, ganador del premio el año pasado, también fue nominado.

El ganador del Balón de oro 2023 será anunciado en París el 30 de octubre.

La revista France Football ha otorgado el galardón masculino cada año desde 1956 y las mujeres desde 2018, cuando Ada Hegerberg se convirtió en la primera ganadora.

El premio no fue otorgado en 2020 debido a la pandemia por COVID-19.

Aitana Bonmatí, mediocampista ofensiva que juega en el Barcelona, la semana pasada fue proclamada como la mejor futbolista de Europa.

Es una de las seis jugadoras de España y que en su mayoría formaron parte de la selección que acaba de conquistar el Mundial femenino 2023.

"Agradecida y orgullosa de estar nominada junto a grandísimas jugadores",

Expresó Bonmatí en las redes sociales.

Su compatriota y compañera en el Barca Femenil Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de oro, no entró en la lista tras perderse casi toda la temporada debido a una lesión en la rodilla.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV