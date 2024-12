Mexicana liderará institución para personas desaparecidas en Siria: ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha designado a la mexicana Karla Quintana como directora de la recién creada Institución Independiente para Personas Desaparecidas en la República Árabe Siria, establecida en junio de 2023.

Este organismo tiene la misión de investigar el destino y paradero de las personas desaparecidas en Siria, además de ofrecer apoyo integral a las víctimas, sobrevivientes y familias afectadas.

Trabajará en estrecha coordinación con otros actores relevantes para abordar esta compleja crisis humanitaria.

The General Assembly created the Independent Institution on Missing Persons in #Syria.

I am announcing today the appointment of Karla Quintana of Mexico as Head of this Institution.



– Secretary-General António Guterres, speaking to the media, 19 Dec 2024 pic.twitter.com/n9XAjAhu4M