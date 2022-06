Mexicanos muertos en tráiler de Texas venían de 7 estados y la CDMX

Los 27 migrantes mexicanos muertos dentro de una caja de tráiler en Texas, provenían de siete estados: Morelos, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México.

Autoridades de Estados Unidos analizan la hipótesis de que los migrantes hallados muertos dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, habrían subido al vehículo después de cruzar la frontera con México.

Tristemente, hoy se reportó el fallecimiento de dos migrantes que estaban hospitalizados, con lo que cifra de muertos aumentó a 53: 27 de México, 14 de Honduras, siete de Guatemala y dos de El Salvador, precisó Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración (INM).

El chofer (quién intentó hacerse pasar por víctima), junto con otros dos hombres procedentes de México, sigue detenido mientras continúa la investigación sobre la tragedia en la que murieron 53 personas, la cual constituye el peor caso de tráfico de personas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las víctimas estaban entre 67 personas dentro del camión que fue hallado abandonado el lunes cerca de los depósitos de desguace de automóviles en las afueras de San Antonio.

Identificar a los muertos ha sido complicado porque algunos fueron encontrados sin documentos de identidad y en un caso con una identificación robada.

Los pueblos remotos de donde procedían algunos de los migrantes en México y Centroamérica carecen de servicio telefónico para hablar con familiares. Los datos de las huellas digitales requieren ser enviados al extranjero para que los identifiquen los gobiernos involucrados.

Migrantes entraron al tráiler después de cruzar la frontera con Texas

Aunque no está claro cuándo o dónde los migrantes abordaron el camión con destino a San Antonio, los investigadores de Seguridad Nacional creen que subieron dentro de Estados Unidos, en Laredo o sus cercanías, dijo el miércoles el legislador estadounidense Henry Cuellar a The Associated Press.

El camión pasó un retén de la Patrulla Fronteriza al noreste de Laredo en la carretera interestatal 35 el lunes, confirmaron Cuellar y funcionarios mexicanos. El vehículo estaba registrado en Alamo, Texas, pero sus placas y engomados eran falsos, precisó Garduño.

Las autoridades de México publicaron una foto tomada por las cámaras de vigilancia en la que se ve al conductor sonriendo en un puesto de control durante el viaje de más de dos horas a San Antonio.

Las autoridades investigan si el camión tuvo problemas mecánicos y si por esa razón fue abandonado junto a una vía ferroviaria cerca de San Antonio. El conductor fue detenido después de tratar de hacerse pasar por uno de los migrantes, dijo Garduño.

Varios de los más de una decena de sobrevivientes que fueron trasladados a hospitales padecían lesiones cerebrales y hemorragias internas, informó el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti.

Las temperaturas en San Antonio el lunes se acercaron a los 38 grados centígrados (100 grados Fahrenheit), y quienes fueron llevados al hospital estaban calientes al tacto y deshidratados, informaron las autoridades.

(Con información de Associated Press)