¿Sabes por qué México tiene (muchos) menos casos que EEUU?

Washington.- En el país vecino del norte, hay aproximadamente 200 mil casos de coronavirus en todo el país. La situación sigue siendo alarmante para el país norteamericano, que todavía espera lo peor en las próximas dos semanas, al menos así lo dejó ver el presidente, Donald Trump. A pesar de todo ello, el país vecino, México, apenas registró el miércoles pasado 1,214 casos positivos de coronavirus, algo que ha llamado mucho la atención en todo el mundo. ¿Por qué México si tiene cercanía con Estados Unidos, cuenta con muchos menos casos? Vamos a poner un ejemplo: Por un lado, tenemos a California con 8 mil 584 casos, mientras que su vecino en México, Baja California, apenas cuenta con 35. Arizona ha reportado 1 mil 289, pero Sonora tiene sólo 17. ¿Por qué México tiene tan pocos casos? Entonces, ¿cuál es la razón por la que México cuenta con mucho menos casos que Estados Unidos? La primera clave se encuentra en que México detectó su primer caso de coronavirus el 27 de febrero, es decir un mes después de que se diera el primero en el país vecino. Sin embargo, los expertos en salud aseguran que México seguramente cuenta con mayor número de casos de los que reporta la Secretaría de Salud. El gobierno mexicano ha elaborado una estrategia poco ortodoxa que consiste en realizar menos pruebas y basarse en el modelo de la enfermedad para buscar frenar la pandemia. De acuerdo con el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, esto es con el fin de no crear pánico en la gente, y por ello es mejor tomar medidas, aunque no de manera alarmante como en otras naciones. México presenta 65 casos por cada millón de habitantes, mientras que Estados Unidos 2,250. ¿Es efectiva la estrategia de México? Los expertos temen por México. Y es que, a diferencia de otros países, México mantiene abiertos los aeropuertos en distintos estados, por lo que algunos aseguran que puede ser igual o peor que en Nueva York o Italia, además de que no se pueden esconder siempre las pruebas. En resumen, la disparidad en tiempo porque en EEUU los primeros contagios se dieron mucho antes que en México; los lazos internacionales de los estadounidenses con China y Europa; y la estrategia de pruebas que no existe en México y que muy posiblemente esconde muchos contagios no contabilizados, explican por qué hay más casos del lado de EEUU, incluso en la frontera.