México es un 'abusador' de Estados Unidos: Trump

Agencias

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo de nuevo contra México a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, donde le exige una vez más “detener la invasión” protagonizada por los inmigrantes o las empresas estadunidenses dejarán de operar en el país.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers....