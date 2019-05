Trump decepcionado de México, no hace nada para detener migrantes

Agencias

México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó las acciones de México para detener migrantes que intentan cruzar la frontera.



"Estoy muy decepcionado de que México no esté haciendo prácticamente nada para evitar que los migrantes ilegales lleguen a nuestra frontera sur", dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.

I am very disappointed that Mexico is doing virtually nothing to stop illegal immigrants from coming to our Southern Border where everyone knows that because of the Democrats, our Immigration Laws are totally flawed & broken...

...Mexico’s attitude is that people from other countries, including Mexico, should have the right to flow into the U.S. & that U.S. taxpayers should be responsible for the tremendous costs associated w/this illegal migration. Mexico is wrong and I will soon be giving a response!