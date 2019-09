Michelle Bachelet rechaza acusaciones de corrupción

Notimex

Santiago, Chile.- La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, rechazó este día las acusaciones de que la constructora brasileña OAS financió su campaña para la presidencia de Chile en 2013 y advirtió que podría haber un "transfondo" en estos señalamientos.

"Tengo una sola verdad que es la que he dicho desde el comienzo (…) mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS, ni con ninguna otra empresa", aseveró Bachelet a la televisora chilena 24 Horas, desde Ginebra, Suiza.

Las declaraciones de la exmandataria chilena (2006-2010 y 2014-2018) se dieron luego que el exempresario brasileño Léo Pinheiro -investigado y condenado en el marco del caso Lava Jato- reveló que hizo un supuesto aporte de unos 140 mil dólares a la campaña presidencial de Bachelet en 2013.

“La verdad es que me parece tan extraño que él (Pinheiros), después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal (Ximena) Chong, si es que había algún antecedente para haberlo entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos", agregó.

También te puede interesar: Miguel Bosé ‘acosa’ a Michelle Bachelet por Twitter

Presidente de Chile declina pronunciarse sobre caso Michelle Bachelet

Bachelet indicó que no sabe "si hay otro trasfondo detrás de esto".

El gobierno del presidente Sebastián Piñera declinó pronunciarse al respecto, al argumentar que carece de información detallada.