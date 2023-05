Microsismo de 2.2 sacude a Nueva York; no se reportan daños

Un microsismo de magnitud 2.2 sacudió este viernes en la madrugada el condado de Westchester, Nueva York, sintiéndose en la Ciudad del estado y al norte de Nueva Jersey, según los reportes.

De acuerdo con las autoridades y medios locales, no se reportaron daños o lesiones. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés recibió más de 200 notificaciones de personas.

El epicentro se localizó en Hastings-on-Hudson y en las ciudades circundantes. Algunas personas dijeron en redes sociales que percibieron el terremoto en partes de la Ciudad de Nueva York, incluido el Bronx, Inwood y East Village en Manhattan.

Los microsismos son algo comunes en el área y rara vez se sienten cuando son de una magnitud menor a 2.5.

En febrero, un terremoto de magnitud 3.8 golpeó cerca de West Seneca, NY, un suburbio al sureste de Búfalo.

