Miedo en el cielo: desvían vuelo de American Airlines por amenaza de bomba

Un vuelo de American Airlines, que cubría la ruta entre Nueva York y Nueva Delhi, fue desviado a Roma debido a una amenaza de bomba, según informó ABC News.

La aeronave, identificada como el vuelo AA292, aterrizó sin incidentes en el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino, donde fue escoltada por cazas de la Fuerza Aérea Italiana y sometida a inspecciones de seguridad.

El avión, un Boeing 777, había despegado del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con 199 pasajeros y tripulación a bordo. En pleno vuelo, sobre el mar Caspio, la aerolínea recibió una advertencia de bomba, lo que activó los protocolos de seguridad.

Según reportes de Newsweek, la aeronave dio un giro cerca de Turkmenistán y se dirigió hacia Italia, donde fue recibida por aviones de combate de la Fuerza Aérea Italiana, una medida estándar en estos casos. Videos difundidos en redes sociales mostraron a los cazas escoltando el avión hasta su aterrizaje en Roma.

Un funcionario de seguridad confirmó a ABC News que la amenaza fue considerada infundada, pero las autoridades indias insistieron en que el avión debía ser inspeccionado antes de ingresar a su espacio aéreo, lo que motivó la decisión de desviar el vuelo.

El portavoz del aeropuerto, Francesco Garibaldi, confirmó a The Independent que el avión aterrizó sin incidentes y que los pasajeros fueron evacuados de inmediato para cumplir con el protocolo de seguridad. Hasta el momento, no se han encontrado explosivos a bordo, y las autoridades continúan investigando el origen de la amenaza.

🔴 New footage released by the Italian Air Force shows American Airlines flight AA292 being escorted by Eurofighters as it diverts to Rome Fiumicino due to a reported bomb threat. The flight was en route from New York JFK to Delhi. pic.twitter.com/yyNOAvZ1d7