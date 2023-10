‘Mientras EU exista, Israel no tendrá que defenderse solo’, Blinken en Tel Aviv

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, brindó un sólido respaldo a Israel durante su visita a Tel Aviv el jueves 12 de octubre.

En una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Blinken enfatizó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel.

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

El secretario de Estado también confirmó la trágica noticia de que 25 estadounidenses perdieron la vida en Israel en los últimos días debido a la escalada de violencia en la región.

Blinken condenó enérgicamente los recientes ataques lanzados por el grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, y aseguró que estos "actos atroces" no tienen en mente los intereses del pueblo palestino. "No hay ningún pretexto para estos actos horrendos", enfatizó.

Además, Blinken, quien se identificó como judío, subrayó el derecho y la obligación de Israel de defenderse y garantizar que tales eventos no se repitan. Destacó la diferencia entre las democracias y los terroristas en términos de estándares morales y rendición de cuentas, resaltando la importancia de proteger la vida y la dignidad humanas.

El primer ministro Netanyahu respaldó el compromiso de Estados Unidos y describió a Hamás como "enemigo de la civilización" debido a sus acciones, que incluyen la masacre de jóvenes en un festival de música al aire libre y la matanza de familias enteras.

Met with Israeli President @Isaac_Herzog to discuss the situation on the ground and reaffirm our unwavering support for Israel’s right to defend itself from terrorism. pic.twitter.com/QDWIs4tzor