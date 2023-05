Migrantes acampan en ‘El Paso’, prevén se levante el Título 42

Mientras que miles de migrantes acampan en ‘El Paso’, en espera de que el jueves se levante el Título 42 que permite expulsiones “en caliente” por motivos sanitarios, Texas desplegó un impresionante operativo militar para frenar su paso.

Las horas transcurren, y un millar de migrantes acampa precariamente en el centro de la ciudad estadounidense de El Paso, en la frontera con México, desbordada por la llegada masiva de personas que han decidido arriesgarse a viajar de Estados Unidos, antes de que pasado mañana se levante el Título 42, una norma que ha permitido las expulsiones “en caliente” por motivos sanitarios.

En tanto, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, Texas desplegó una fuerza fronteriza especial, que incluye helicóptero Black Hawk, para atacar los “puntos calientes” por los que los inmigrantes intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos después de que finalicen esta semana las amplias restricciones Covid-19 en la frontera con México, dijo el Gobernador Greg Abbott.

This is one thing Texas is doing to secure the border.



This is the area near Brownsville where migrants were crossing in large numbers a few days ago.



We now have it wired shut.



Other areas will surface for crossing.



We will wire them shut also.



More to come. pic.twitter.com/Otk7dN0lnf