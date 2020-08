Designan a militar para frenar arribo de migrantes a Gran Bretaña

Londres.- El gobierno británico designó a un excomando de la Marina Real la tarea de detener a las personas que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones.

El gobierno dijo el domingo que Dan O’Mahoney, quien actualmente dirige el Centro Conjunto de Seguridad Marítima del Reino Unido, ha sido nombrado “comandante de amenazas clandestinas del Canal”.

La ministra del Interior, Priti Patel, dijo que O‘Mahoney trabajará con las autoridades francesas en medidas más estrictas, incluyendo la intercepción de barcos en el mar, “para hacer inviable esta ruta”.

As a former @RoyalMarines Commando who served in Iraq and Kosovo, it is hoped Dan O’Mahoney has what it takes

His appointment as the Clandestine Channel Threat Commander will see him grapple with a problem repeated Home Secretaries have failed to resolve- Britain’s porous borders pic.twitter.com/7HTM7uUlMi