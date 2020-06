Consejo de DH de la ONU, refugio para dictadores: Pompeo

Fráncfort.- El secretario de Estado Michael R. Pompeo dijo el sábado que la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ordenar un reporte sobre policía y raza en medio de protestas internacionales desatadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis confirma la decisión de la administración Donald Trump de retirarse del máximo organismo de derechos humanos en el 2018.

El consejo acordó el viernes en Ginebra comisionar un reporte sobre racismo sistémico y discriminación contra las personas negras, aunque se abstuvo de ordenar una investigación más específica sobre Estados Unidos. Floyd, un hombre negro, murió esposado a finales de mayo cuando un policía blanco le apoyó una rodilla sobre el cuello durante varios minutos.

En respuesta al anuncio, Pompeo describió al consejo como “un refugio para dictadores y las democracias que los toleran” y dijo que el organismo debería concentrar su atención en otra parte.

The @UN_HRC debate on policing and race in the U.S. marks a new low for that body. Our vigorous, ongoing civic discourse is a sign of our democracy’s strength and maturity. We were right to leave this joke of a “human rights” forum comprised of Venezuela & recently, Cuba & China.