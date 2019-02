Militares desertores pasan barreta atropellando gente (video)

Agencia

VENEZUELA.- Una fuerte situación se vive en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, luego de que el diputado Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país suramericano, señalara que ingresará a la fuerza a territorio venezolano con "ayuda humanitaria".

De acuerdo a RT, hasta ahora, el momento más tenso se vivió en horas de la mañana, cuando varios militares desertores tomaron dos vehículos blindados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y rompieron el cerco de seguridad fronterizo venezolano en el puente Simón Bolívar, que comunica con Colombia.

Los uniformados condujeron sobre el puente y, atropellando a varias personas, llegaron hasta el cerco de seguridad colombiano, llevándose algunas vallas.

