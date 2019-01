Desaparece periodista española en territorio del ELN en Colombia

Agencias

BOGOTA, Colombia.- Las fuerzas de seguridad colombianas continuaban el lunes la búsqueda de la reconocida periodista española Salud Hernández-Mora, quien el fin de semana desapareció en una zona del departamento de Norte de Santander cuando realizaba labores de su oficio, según informó Associated Press.

Hernández-Mora, que vive desde hace varios años en Colombia, tiene nacionalidad colombiana y es corresponsal del diario español El Mundo y columnista del periódico El Tiempo de Bogotá, el más importante del país.

La periodista estaba en la zona de El Tarra desde el miércoles realizando un trabajo periodístico.

En El Tarra, en la inestable región del Catatumbo en el noreste del país y en la frontera con Venezuela, tiene fuerte presencia la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, comentó a la emisora local Blu Radio que Hernández-Mora desapareció en una zona donde aparte del ELN también tienen presencia las también rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bandas criminales y grupos narcotraficantes.

Hernández-Mora es una de las periodistas más importantes de Colombia y es famosa por sus críticas al gobierno y a los procesos de paz con las FARC y el ELN.

El presidente Juan Manuel Santos ha ordenado a las fuerzas militares y de policía darle prioridad a su búsqueda.

"No tenemos información ni nadie ha reclamado si fue secuestrada o retenida contra su voluntad", comentó el primer mandatario en un acto público en Bogotá.

Agregó que "Salud Hernández ha sido una periodista muy importante en este país... Le he dado instrucción a la fuerza pública que tiene que desplegar todos los esfuerzos necesarios para ubicarla y retornarla a la libertad".

El ejército envió un grupo de fuerzas especiales a la zona al igual que otro grupo de la policía antisecuestro.

En declaraciones a periodistas el lunes en Bruselas el canciller español José Manuel García-Margullo explicó que las autoridades españolas están en contacto con las colombianas para intentar encontrar a Hernández-Mora.

Testigos dijeron al periódico que la comunicadora fue vista por última vez el sábado mientras discutía fuertemente con un sujeto no identificado antes de subir a una motocicleta con rumbo desconocido. El alcalde de la ciudad indicó que es posible que haya sido tomada como rehén.

El Ministerio de Defensa colombiano señaló en un comunicado que Hernández-Mora no pidió protección de la fuerza pública y se encontraba en El Tarra "desde hace unos 20 días efectuando un trabajo de campo afín a su profesión".

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que "estos hechos constituyen en sí mismos un atentado contra de la libertad de prensa que afecta gravemente la deliberación pública y el cubrimiento libre de temas relacionados con el conflicto armado".

Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, dijo a The Associated Press que "espero que simplemente sea una retención de momento para alguna cosa y que la dejen libre. y que la devuelvan sana y salva".

Roberto Pombo, director de El Tiempo, en diálogo con RCN radio, explicó que "hablamos con ella por última vez el pasado viernes. Ella anunció que se iba a la zona de El Tarra a hacer unas crónicas alrededor de un proceso que se estaba dando de protestas por la desaparición de unos muchachos campesinos y me anunció que no iba a publicar su columna del domingo porque tenía problemas de comunicación y que no podía conectarse al computador".

Pombo agregó que a Hernández-Mora siempre le ha gustado trabajar sola y "normalmente ella va a unos sitios muy apartados y de muy difícil comunicación y la alarma se da por cuenta de quienes mencionan que ha desaparecido. Es gente de la región. Por eso nos comunicamos con las autoridades".

El gobierno de Santos le ha dicho al ELN que hasta que libere a los secuestrados que tiene en su poder no dará inició a la etapa pública del proceso de paz que pactaron en Caracas el 30 de marzo.