Estados Unidos planea alojar a menores indocumentados

WASHINGTON.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) está considerando la posibilidad de alojar en bases militares a los menores pillados cuando ingresaban ilegalmente solos al país o que fueron separados de sus padres por el gobierno.

Dos funcionarios describieron la propuesta a The Associated Press y uno de ellos señaló que el departamento contemplaría cuatro bases en Texas y Arkansas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el plan no se hizo público ni es definitivo.

El HHS, que supervisa unos 100 albergues en 14 estados para menores detenidos en la frontera, evalúa de forma rutinaria nuevas instalaciones para ofrecer alojamiento temporal, explicó en un comunicado sin ofrecer más detalles sobre planes concretos.

El departamento asume la custodia de los menores que cruzan solos la frontera en un plazo de 48 horas, así como de los que son separados de sus familias cuando los progenitores son acusados de delitos o cuando existen dudas sobre el bienestar del niño.

Durante una oleada de ingresos ilegales de menores centroamericanos en 2014, el HHS empleó bases militares en California, Oklahoma y Texas para alojarlos de forma temporal.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene un espacio limitado para albergar a familias enteras, apenas unas 2 mil 700 camas en tres centros de detención en Texas y Pennsylvania.

Solo en abril, los migrantes que entraron al país como familia representaron casi 10 mil de las detenciones efectuadas por las autoridades fronterizas. Además hubo 4 mil 300 menores no acompañados.

Casi uno de cada cuatro arrestos hechos por la Patrulla de Fronteras en la frontera con México entre octubre y abril fue de alguien que venía en familia. Esto implica que cualquier aumento significativo en los procesos judiciales hará seguramente que los padres sean separados de sus hijos mientras enfrentan cargos y están presos.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristjen Nielsen justificó la práctica del gobierno de Donald Trump de separar a los niños de sus padres cuando la familia es procesada por ingresar ilegalmente al país, diciéndole el martes a una comisión senatorial que "todos los días" se separa a los hijos de padres que enfrentan procesos penales en Estados Unidos.

