Millonario inicio de 2024: persona gana 842,4 mdd en lotería Powerball

En el primer día de 2024, un afortunado residente de Michigan hizo historia al ganar la lotería Powerball con un impresionante premio de 842,4 millones de dólares.

Este logro marca la primera vez que el premio máximo se otorga en Año Nuevo desde el lanzamiento del juego en 1992.

Los números que cambiaron la vida del ganador fueron 12, 21, 42, 44, 49, junto con el Powerball rojo: 1.

Las ventas finales de boletos superaron las expectativas, elevando el premio desde una estimación inicial de 810 millones de dólares hasta la asombrosa cifra de 842,4 millones de dólares en el momento del sorteo.

