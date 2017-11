En la India ofrecen 1.5 mdd por asesinar a una actriz

Agencia

INDIA.- El coordinador jefe de prensa del gubernamental partido de centroderecha BJP en el Estado Haryana, India; ofreció 100 millones de rupias (1.5 millones de dólares) a quien decapite a la actriz Deepika Padukone y al director Sanjay Leela Bhansali, por su participación en la cinta "Padmavati".

La controversia se desató después de darse a conocer el thriller de la película, en el que se muestra la relación entre una reina hindú y un líder musulmán, situación que no agradó al político y muchos quienes practican el hinduismo.

De acuerdo con Fórmula, La protagonista comentó "En este punto, como mujer, artista y ciudadana de este país me siento furiosa, me siento decepcionada y también me parece gracioso. Nunca tendré miedo. El miedo nunca ha sido una emoción con la que me haya sentido identificada".

Después de sus declaraciones, Suraj Pal Amu, por órdenes de su partido se vio obligado a disculparse y declaró que, habló como rajput y no como miembro del partido.

Aunque el BJP, anunció que, "si los que amenazaron (con cortar la cabeza a actriz y director) son culpables, entonces (el realizador) Sanjay Leela Bhansali es igualmente responsable por herir los sentimientos de la gente de la comunidad", citó El País.

"Padmavati" cuenta la leyenda de una reina de casta rajput del siglo XIII que se suicidó para proteger su honor y el de su familia, tras la muerte de su marido, el rey Rana Ratan Singh, a manos del sultán musulmán Allaudin Khilji, quien, supuestamente, intenta conquistar al personaje interpretado por Deepika Padukone.

La película aún no ha sido estrenada -estaba prevista para el 1 de diciembre- y ya ha sido prohibida en Estados conservadores de la India: Rajastán, Madhya Pradesh, Gujarat y Uttar Pradesh.

Por ahora los productores se encuentran en espera de obtener el certificado de los censores de India, para poder reproducir en los cines el filme que tuvo un costo aproximado de 23 millones de dólares.