Que se calle y los acoja él: ministro italiano a Macron

ROMA.- El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, calificó al presidente francés Emmanuel Macron de ser “un señorito educado” que “se ha excedido con champaña”, por sus críticas a “la lepra populista de Europa”, y lo exhortó a “quedarse callado” y a recibir a inmigrantes que su país ha rechazado.

“Macron no está recibiendo mucha simpatía. Ha dicho que quien no abre las puertas a los migrantes es un populista leproso. Es un señorito educado que probablemente se excedió con champaña”, opinó Salvini en un mitin electoral en la ciudad italiana de Massa.

Denunció que en la frontera entre Italia y Francia, en Ventimiglia, el mandatario francés desplegó a la policía para repeler a los inmigrantes.

“Tiene todo el derecho de hacerlo, pero por favor que no rompa los (...) a los italianos, que durante estos años han hecho desembarcar a 650 mil inmigrantes. Si quiere las próximas 10 barcazas las enviamos a Marsella”, estalló.

Salvini agregó que los trabajadores italianos que deben atravesar la frontera con Francia “pierden horas” en Ventimiglia porque la policía francesa supervisa los documentos migratorios.

“Cada país tiene el derecho de supervisar quién entra y quién sale de su tierra, pero por lo menos que Macron no venga a decir a los italianos que debemos acoger a otros cientos de miles de inmigrantes. Que se calle y los acoja él”, señaló.

Inistió que ahora deberán ser otros países, como Francia o Malta, los que deberán abrir sus puertos a los barcos con migrantes, ya que “los italianos ya no están a disposición de los traficantes de seres humanos”.

“Mi objetivo es que los niños no deban partir corriendo el riesgo de ahogarse. Si digo que los puertos estarán abiertos, entonces ayudo a los traficantes (de humanos) y a los mafiosos. No quiero que los niños se ahoguen, sino que tengan un mejor futuro en sus países. Estas naves a Italia ya no llegan”, concluyó.

