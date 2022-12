Rusia lanza misiles sobre Jersón y mata a 10 personas

Este sábado, en la víspera de Navidad y a 10 meses del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, proyectiles rusos cayeron sobre la ciudad ucraniana de Jersón y provocaron la muerte de por lo menos 10 personas e hirieron a otras 55.

Esta ciudad es justo de donde las tropas de Moscú se vieron obligadas a salir el mes pasado.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien recién regresó de un rápido viaje a Washington, publicó en sus cuentas en las redes sociales fotos de los daños causados. Destacó que la destrucción estaba ocurriendo justo cuando los ucranianos empezaban a celebrar la Navidad, que para muchos cristianos ortodoxos culminará en la tradicional celebración del 7 de enero.

“Esto no es contenido delicado, es la vida real para Jersón”, tuiteó Zelenskyy. Mostró imágenes de automóviles incendiados, cadáveres en las calles y ventanas reventadas.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom