Aparece misteriosa criatura marina en Vietnam

Agencia

VIETNAM.- Un grupo de tentáculos de aspecto extraño fue arrojado a una playa en Vietnam, dejando a los lugareños atónitos, sin saber si era un animal o una planta.

De acuerdo con vanguardia.com, miles de diminutas ventosas se agitaron en el aire, ya que fue capturado por un guía turístico intrigado en la provincia de Kien Giang, en el sur del país.

Du Man Du, el hombre que lo vio, decidió mirar más de cerca para descubrir qué era el misterioso organismo.

La filmación muestra al "extraterrestre" marrón-negro que se retorcía mientras estaba sentado en una mesa.

Beach-goer, Kim Tho dijo: "Es un monstruo. Un día volverá del océano. Será diez veces más grande".

Con su cuerpo en forma de estrella en el centro, parecía tener varias ramas que salían en espiral del centro.

Du Man Du dijo: "No sé si es un animal, vegetación u otra cosa".

Iba tan lejos como para tocar uno de los tentáculos, que parecía curvarse y llegar más lejos para él.

La criatura misteriosa fue lanzada más tarde de vuelta al océano, con los lugareños aún confundidos por lo que era.

Después de publicar el video en las redes sociales, algunas personas comentaron que el hallazgo era una estrella de mar, que generalmente vive en Sudamérica.

Los expertos creen que la criatura probablemente sea un pedazo de alga marina que reacciona al aire.

Hay docenas de tentáculos más pequeños en cada rama, todos moviéndose en diferentes direcciones.

Para atraer visitantes, zoológico pinta a burro de cebra

Una foto de un burro pintado de cebra que se volvió viral en las redes sociales en cuestión de días ha metido en un lío a un pequeño zoo de El Cairo, que ha visto cómo una actividad lúdica para niños ha acabado en el despacho de la Fiscalía y ha supuesto su cierre.

El minizoo del recinto del Jardín Internacional de El Cairo cuenta con apenas unos cuantos animales domésticos, avestruces, monos, caballos y dos burras.

Cada año celebra un festival del 15 al 30 de julio para atraer las visitas que comienzan a bajar cuando suben las temperaturas, indicó Excélsior en su portal web.

Pero este año, con el fin de divertir a los niños, los empleados de la empresa Sama, que subcontrata la gestión del zoo, decidieron pintar a los pequeños y también a las dos burras, según indicó a Efe el director del minizoológico, Ali Zabet.

En el marco de las actividades del festival de verano hemos pintado de cebra a las dos burras que tenemos utilizando colores naturales", dijo, explicando que también pintaron las caras de los menores.

En ningún momento dijimos que eran cebras", añadió, subrayando que el objetivo era "poner contentos a los niños y que se sacaran fotos con ellas".

Y uno de los visitantes así lo hizo. Mahmoud A. Sarhan, de 18 años se hizo un selfie con una de las burras-cebras y decidió ponerla en una red social con un mensaje debajo: "la estupidez en nuestro país llegó al punto de pintar a un burro local como si fuera cebra".

Sarhan declaró a través de su perfil en Facebook que cuando visitó el parque "no había señales de que se celebraba un festival. No había niños excepto dos familias más a parte de la mía", explicó.

Afirmó que le llamó la atención el animal porque le gusta pintar y cayó en la cuenta de la diferencia, pero no imaginaba el efecto que tendría su mensaje.

De verdad, me gustaría saber qué causó tanto jaleo, me ha generado un gran problema y he recibido amenazas, pero no sé por qué", expresó.