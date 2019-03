Conoce a la modelo 'uniceja' que saltó a la fama

Agencia

GRAN BRETAÑA.- Sophia Hadjipanteli saltó a la fama rompiendo estereotipos como modelo, pues esta rubia de ojos claros y figura espectacular ha llamado la atención por su "uniceja", que se niega a depilar.

El año pasado su historia saltó en medios de comunicación y en Instagram tiene casi 300,000 seguidores. Pero desafiar los cánones de belleza le ha traído amenazas de muerte por parte de personas que no soportan su imagen y la atacan por su aspecto.

En una reciente entrevista para Good Morning Britan, la joven de 22 años habló de los agresivos comentarios que ha recibido y a los que trata de no poner atención, informó Infobae.

"Recibo muchas amenazas de muerte", aseguró a los presentadores Susanna Reid y Piers Morgan. Hadjipanteli nació en Chipre y después de emigrar a Londres se mudó a Estados Unidos, país en donde se graduó en marketing por la Universidad de Maryland.

También te puede interesar: Este es el nuevo tráiler de la película live action de Aladdín

Desde que era niña sufrió de bullying, pero no por algo relacionado con su rostro. Las críticas eran por su ropa, tener padres inmigrantes o no hablar inglés. Por ello, aprendió a no basar su seguridad en cómo otros la trataban o lo que decían de ella.

"Trato de no leer muchos de esos comentarios... es una pena que cuando quieres leer los buenos comentarios tienes que pasar por los malos, pero creo que lo vale", añadió.

Algo de lo que reconforta a Sophia, en medio de las agresiones que recibe, es que a su novio le encanta su aspecto. La modelo sostiene una relación con Zac Apostolou, un fotógrafo asentado en Londres.

"Él también tenía uniceja cuando era niño. Yo me tiño las cejas. Naturalmente son oscuras pero no así de oscuras así que siempre que las estoy pintando él se interesa mucho en lo que hago".

La historia de Sophia para promover la autoaceptación comenzó en 2014, cuando accidentalmente pintó sus cejas de negro y en lugar de corregir el color decidió adoptar su nuevo aspecto y lucir sin complejos sus peculiares cejas, algo que le ayudó a conseguir un contrato con una agencia británica de modelos.

"Realmente quería presionar a la gente a verme y ver mi uniceja a la que fueron condicionar a pensar que es algo rara y algo de lo que debes deshacerte– y que aún así dijeran que soy hermosa con esta 'poco atractiva' cosa", declaró en una entrevista para The Cult.

La joven recordó que cuando era adolescente quería tener cejas más delgadas, pero justo en esa época se puso de moda tener cejas gruesas y lo aprovechó.