"El momento de la transición es este": Pompeo a Venezuela

Agencias

Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dio un mensaje a los venezolanos en un video, en el cual aseguró que "el momento de la transición es este".

"Mi mensaje para el pueblo venezolano es claro: Estados Unidos lo apoya firmemente en su búsqueda de la libertad y la democracia", afirmó Pompeo en un tuit publicado este sábado.

De acuerdo con RT, el secretario de Estado de Estados Unidos también prometió acompañar a los venezolanos "en cada paso del camino".

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR