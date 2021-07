¡Momentos de terror! Intentan secuestrar a niño frente a su madre en EU (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Al mediodía del jueves 15 de julio, las cámaras de vigilancia de EU captaron el momento donde una mujer evitó que su hijo de cinco años fuera secuestrado al lograr sacarlo por una ventana de un coche, luego de que un hombre agarrara al infante en una calle de Queens (Nueva York).

De inmediato, la madre corre hacia el auto y, mientras el atacante está volviendo al asiento del conductor, otro de los menores consigue sacar al infante por una ventana delantera, tras lo cual el coche huye del lugar, cuando los vecinos y transeúntes se aproximaron hacia ellos

