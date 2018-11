Si amas el ambiente navideño, este es tu destino ideal

Agencia

MONTREAL, Canadá.- No importa la edad o si el plan es familiar, con amigos, en pareja o solitario, hay una ciudad que te espera con calles vestidas de blanco, luces, música y muchísimo espíritu navideño: Montreal.

A continuación, podrás enterarte de todas las actividades con las que esta ciudad canadiense, conquistará a los distintos viajeros esta navidad, publica el portal web foodandwineespanol.com.

Para amantes de las compras

El mercado Le Grand Marché de Noël es uno de los establecimientos al aire libre donde encontrarás productos locales, chocolate caliente, actividades para las y los chicos (o grandes) y música en vivo.

Las pintorescas calles son decoradas por chimeneas, fuegos artificiales y elfos. Pero la cereza en el pastel es el árbol de Place Ville Marie con 13 mil luces que forman su estructura.

Si eres de quienes siempre llevan souvenirs a sus seres queridos no puedes dejar de visitar Noël Éternel, Marché Casse-Noisettes y el Salon des Métiers d’art de Montréal.

Para quienes esperan a Santa Claus

Santa Claus no vive en el Polo Norte, vive en Canadá. En este desfile anual podrás ver a Santa Claus junto con sus ayudantes, duendes y renos. Los encuentras en la calle Sainte-Catherine. Aprovecha y asiste al Desfile de Navidad de la Plaza St-Hubert. El espectáculo se acompaña de coros, orquestas y espectáculos de danza.

¿Quieres experimentar? El parque de juegos interactivos Luminothérapie en la Place des Festivals, ofrece instalaciones donde puedes crear música. Si eres amante de la naturaleza y los animales, no puedes perderte el jardín botánico que también festeja la Navidad pues hasta los animales reciben regalos.

En el Museo de Bellas Artes de Montreal habrá conciertos de navidad y en el Museo de Historia y Arqueología Pointe-à-Callière podrás conocer la figura de Santa Claus alrededor del mundo en la exposición de Who is the real Santa Claus. O si quieres revivir tu infancia, visita el Museo McCord para ver la evolución de los juguetes desde 1880 hasta el día de hoy, en la exposición Toys.

Para amantes del entretenimiento

Montreal mantiene la tradición navideña, ya que en la ciudad se presentan obras como El Cascanueces de Les Grands Ballets, con un escenario digno de película, en Place des Arts. Pero si lo tuyo son las acrobacias, hay dos opciones: Cirque du Soleil llega con su primer espectáculo sobre hielo y Les 7 doigts (otra compañía de circo de renombre mundial) con su puesta en escena Triptyque.

(Les Grands Ballets Canadiens de Montréal)

Si prefieres los deportes, ir a un partido a apoyar a los profesionales de hockey de la NHL siempre es una idea divertida. Los Canadiens de Montréal jugarán durante todo el invierno en el Bell Centre. Para los fanáticos de las actividades al aire libre lo mejor es ir a patinar sobre hielo en la pista del Viejo Puerto de Montreal.

Estas son solo algunas de las muchas opciones con las que puedes vivir una navidad inolvidable y completamente distinta a la que estás acostumbrado. Pero podemos asegurarte, que prácticamente en cada rincón de esta ciudad podrás disfrutar de esta festividad.