Emiten alerta máxima por moscas 'chupa sangre'

INGLATERRA.- Ha surgido una nueva alerta en territorio británico por la aparición de las moscas de Blanford. Este insecto ‘chupa’ la sangre de sus víctimas y ha ocasionado que la situación preocupara a las autoridades británicas de la salud.

La mordedura de este insecto puede causar ampollas, inflamación y dolor en las articulaciones, las cuales tienden a presentarse principalmente en tobillos y piernas, el lugar predilecto de las moscas para morder a las personas, aunque se han reportado numerosos casos de hinchazón y ampollas en la ingle de los pacientes.

The Blandford fly, which can cause painful blisters, set to invade the south of England in May and June pic.twitter.com/EAy93xynYc

La directora de Salud Pública de Herefordshire, Karen Wright, señala que entre más cálido se vuelva el clima, más se multiplicaran los casos de mordeduras del insecto en las personas. El fenómeno de la moscas de Blandford tiende a presentarse comúnmente entre los meses de mayo y junio.

La mosca de Blandford es un insecto chupasangre que mide entre 2 y 3 milímetros, y tiene a habitar áreas de agua, como ríos y piletas de agua. Su mordedura puede ser especialmente dolorosa, y tiende a atacar en los tobillos y pies de sus víctimas, ya que vuela muy cercana al suelo.

Blandford Fly | As the weather is warming up the number of Blandford Fly cases reported in Herefordshire is increasing, for advice on how to protect yourself, what to look out for and treatment - read more on our newsroom https://t.co/V834UHr8PW pic.twitter.com/7xmO7I0rnP