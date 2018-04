Muere mujer responsable del tiroteo en oficinas de YouTube

Agencia

CALIFORNIA.- La Policía de San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco, respondió este martes con un masivo dispositivo de emergencia a la presencia de una mujer armada en la sede de la compañía tecnológica YouTube. Medios locales informaron que la atacante "murió en la escena".

Según la cadena KGOTV, la sospechosa era una "mujer adulta blanca con una remera oscura y un pañuelo en la cabeza".

La cadena CBS San Francisco aseguró que al menos tres personas han sido trasladadas a hospitales para ser atendidas por este incidente, aunque no precisaron la gravedad de su estado.

Los empleados tuitearon sobre el caos y la confusión. "Disparador activo en la sede de YouTube", escribió Vadim Lavrusik, y agregó: "Escuché disparos y vi gente corriendo. Armamos barricadas dentro de una habitación con compañeros de trabajo". Luego, Lavrusik advirtió que fue evacuado y que estaba a salvo.

Fotos y videos publicados en las redes sociales mostraron que empleados de YouTube salieron del campus con los brazos en alto. Se pudieron ver equipos de SWAT y algunos testigos aseguraron haber visto a un negociador de la policía.

LIVE: NBC News Special Report: Latest on shooting at YouTube headquarters in California. https://t.co/YQ0x5rJFwo https://t.co/WaTJfbBGBC