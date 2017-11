Muere Toto Riina 'El Padrino' más sanguinario de Sicilia

Agencia

SILICIA.- Toto Riina, uno de los padrinos más sanguinarios y temidos de la mafia siciliana, falleció este viernes en prisión a los 87 años, pero su organización criminal sigue en pie, mucho más discreta que hace unos años.

Salvatore “Toto” Riina, que cumplió años el jueves, falleció en la sección de presos de un hospital de Parma, en el norte de Italia, poco antes de las 04H00 de la madrugada (03h00 GMT), confirmó a la AFP el ministerio italiano de Justicia.

De acuerdo con El Mundo, apodado como “La Belva” (La bestia), Riina hizo reinar el terror durante casi 20 años en Sicilia y dentro de la Cosa Nostra, como también se conoce a la mafia, una organización que controlaba desde los años 1970.

Toto Riina, que cumplía 26 cadenas perpetuas y llevaba varios días en coma, ordenó la ejecución de al menos 150 personas. Su mujer y tres de sus cuatro hijos recibieron una autorización excepcional del ministerio italiano de Sanidad para despedirse de él.

Giovanni, el primogénito de Riina, cumple una pena de cadena perpetua por cuatro asesinatos.

“Para mí tú no eres Toto Riina, tú eres solamente mi padre. Y te deseo feliz cumpleaños, papá, en este día triste pero importante. Te quiero”, escribió otro de sus hijos, Salvatore, en Facebook.

En julio Riina, aquejado de cáncer, había pedido ser liberado por la agravación de su enfermedad, pero el tribunal rechazó la demanda argumentando que podía recibir buenos cuidados en la cárcel.

Los médicos dijeron entonces que estaba “lúcido”. “No me arrepiento de nada, nunca me doblegarán, incluso si me condenan a 3.000 años”, dijo Riina en una grabación reciente.

Su funeral se celebrará en la mayor discreción, ya que la conferencia episcopal italiana se niega a celebrar una ceremonia pública.

“A lo sumo una oración privada en el cementerio”, adelantó la diócesis de Monreale, de la que depende Corleone, su ciudad natal.

Lo mismo ocurrió en julio de 2016 después de la muerte de otro “padrino” de la mafia siciliana, Bernardo Provenzano, también nacido en Corleone.

