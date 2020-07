Muere Zindzi Mandela, la hija menor de Nelson Mandela

Johannesburgo.- La hija menor del Nobel de la paz Nelson Mandela y embajadora de Sudáfrica en Dinamarca, Zindzi Mandela, falleció a los 59 años, confirmaron este lunes a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación africana.

Se desconocen las causas de la muerte de Zindzi Mandela, que murió esta madrugada en un hospital de Johannesburgo, según la información recabada por la televisión pública sudafricana SABC.

De acuerdo a los reportes, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, tuvo confirmación oficial de la noticia y, a la espera de conocer más detalles, envió un escueto mensaje de condolencias.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, también lamentó el deceso al compartir un mensaje en sus redes sociales.

"Zindzi no solo será recordada como la hija de los héroes de nuestra lucha Tata Nelson y Mama Winnie Mandela, sino como una heroína de la liberación de propio derecho. Sirvió bien a Sudáfrica", expresó Pandor.

Horas después, también la Fundación Mandela y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresaron sus condolencias.

I offer my deep condolences to the Mandela family as we mourn the passing of a fearless political activist who was a leader in her own right. Our sadness is compounded by this loss being visited upon us just days before the world marks the birthday of the great Nelson Mandela. pic.twitter.com/RC0YQ6VEvf