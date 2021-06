Globo aerostático se impacta contra cables eléctricos y mueren cuatro de los pasajeros

Cuatro personas murieron y una más se encuentra en condición crítica luego de que un globo aerostático en el que volaban impactó los cables eléctricos de la ciudad más grande de Nuevo México, informó el sábado la policía.

No se han dado a conocer las identidades de las víctimas, pero los bomberos indicaron que murieron dos hombres, incluido el piloto, y dos mujeres. Las victimas tenían entre 40 y 60 años.

El accidente sucedió alrededor de las 7 de la mañana en la zona occidental de Albuquerque, dijo el vocero de la policía Gilbert Gallegos. Se desconoce que provocó que el globo aerostático cayera en picada.

Tras perder altura y precipitarse hacia el suelo, el globo multicolor impactó la parte superior de los cables eléctricos, provocando que al menos uno quedara colgando y dejando sin electricidad más de 13 mil viviendas, dijo Gallegos.

Fragments of a hot air balloon fell from the sky after a crash in Albuquerque, New Mexico killed five people on Saturday. pic.twitter.com/WH5qWfRDAA