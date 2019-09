Mueren más de 30 personas al incendiarse un barco en California

Agencia

CALIFORNIA.- Más de 30 personas perdieron la vida en un incendio en un barco que navegaba cerca de las costas de California, al oeste de Estados Unidos. Reporta el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura que hay al menos 34 muertos.

La Guardia Costera local aún no ha confirmado la información sobre la muerte de los pasajeros. Autoridades de Los Ángeles comunicaron con anterioridad este 2 de septiembre que estaba respondiendo a una situación de emergencia en un barco frente a la costa de California.

También te puede interesar: Récord, en homicidios del crimen organizado en México

"La Guardia Costera ha lanzado múltiples operaciones de rescate junto con agencias locales para ayudar a más de 30 personas en peligro en un barco de 75 pies cerca de la Isla Santa Cruz. Más detalles estarán disponibles más adelante a medida que esta operación continúe", señaló el servicio a en su cuenta de Twitter.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.