Tiroteo en secundaria de Texas deja ocho muertos

Texas.- Al menos ochos personas han muerto como resultado de un tiroteo registrado este viernes en una escuela secundaria de la ciudad estadounidense de Santa Fe, al sudeste de Texas, informa el portal RT Noticias.

Un hombre armado ingresó a una clase de arte en la escuela y comenzó a disparar con lo que parecía una escopeta, según testigos citados por el medio. Uno de los testigos aseguró que vio a una muchacha herida en la pierna.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris ha reportado que un sospechoso se encuentra bajo custodia y otro está detenido. De acuerdo con las autoridades, parece que el tirador es un alumno de la misma secundaria.

"Estamos ayudando al Distrito Escolar de Santa Fe con un incidente con varias víctimas en la [escuela] Santa Fe High School. Esto ya no se trata de una situación con un tirador activo, y los heridos están siendo atendidos", escribió la oficina del sheriff en su cuenta de Twitter.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk