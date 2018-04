Matan con piedras a canguro en China: querían que brincara

Agencias

CHINA.- Asistentes de un zoológico de China han matado a un canguro luego de que le tiraran piedras y ladrillos para ver que saltara. Eran dos, el primero falleció luego de que le diera una hemorragia renal mientras que el otro quedó herido.

También te puede interesar: ¡Enhorabuena! Nace bebé gorila en peligro de extinción en EU

De acuerdo con información de El País, después del incidente, los propietarios del zoo quieren instalar cámaras de seguridad para evitar que los animales sufran agresiones.

Provocar a los marsupiales para que salten, según indica la agencia AFP. Las víctimas, que habitaban en el zoológico de Fuzhou en la provincia de Fuijian, fueron una canguro hembra de 12 años y un canguro macho de cinco. Solo una valla de madera de un metro separa a los visitantes de los marsupiales.

El pasado 28 de febrero varias personas apedrearon al canguro hembra causándole heridas graves en una pata. El animal falleció un día después por una hemorragia renal causada por los golpes. Unas semanas más tarde, un marsupial macho de cinco años resultó levemente herido de manera similar.

Los trabajadores del zoo explican que estos hechos solo hacen que haya menos canguros en el área de exhibición, según informan varios medios de comunicación de China. Los ejemplares, según explican desde el parque, suelen estar activos de ocho a diez de la mañana y de tres a cinco de la tarde.

En otros centros del país también son habituales las escenas de maltrato animal.

Después se alimentan y se acuestan debajo de un árbol. Los turistas, según las normas del zoo, deberían respetarlos.

No es la primera vez que algún animal se pone enfermo en el zoo por culpa de los visitantes. Los osos y los monos suelen tener problemas intestinales porque muchos turistas los alimentan con comida inadecuada, como pasteles o pan.

Por ejemplo, en junio de 2017 varios accionistas de un zoo, en disputa con la administración del parque, lanzaron un burro vivo a un estanque para que varios tigres lo devoraran. Varios visitantes observaron la escena y compartieron un vídeo en redes sociales.

China: Kangaroo dies after zoo visitors throw bricks to make it jump https://t.co/5H7UWe8qw4 pic.twitter.com/RoguSAmM2D