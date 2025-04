Muerte de 15 paramédicos y socorristas en Gaza fue por ‘fallos profesionales’: FDI

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron este domingo que la muerte de 15 paramédicos y socorristas palestinos en Gaza, ocurrida en marzo, fue producto de “fallos profesionales” y una cadena de errores operativos, según los resultados de una investigación interna.

Las víctimas, la mayoría pertenecientes a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS), murieron tras un ataque israelí a un convoy de ambulancias y vehículos de emergencia, cuyos cuerpos fueron posteriormente enterrados en una fosa común, hecho que generó fuerte condena internacional.

Según el informe, los soldados israelíes dispararon creyendo enfrentar “una amenaza tangible”, aunque admitieron que hubo “malentendidos operativos” y deficiencias en la identificación de los vehículos médicos.

La investigación reveló además que el subcomandante del Batallón de Reconocimiento Golani fue destituido por ordenar el ataque y por presentar un informe incompleto del incidente.

El general Yoav Har-Even, encargado de la investigación, afirmó que, a pesar de los errores, no se identificaron conductas inmorales y que las reglas de enfrentamiento no serán modificadas. “Fue un error, no una violación ética”, dijo en una rueda de prensa.

Las FDI sostienen que seis de los fallecidos fueron identificados retrospectivamente como integrantes de Hamas, pero no proporcionaron pruebas. También reconocieron que se disparó contra un vehículo de la ONU, calificando este hecho como una “violación de las regulaciones”.

Organizaciones humanitarias, como la PRCS, calificaron el ataque como un crimen de guerra. Hasta ahora, no se ha confirmado si se presentarán cargos contra los soldados involucrados, aunque los hallazgos fueron remitidos al abogado general militar israelí.

ASÍ FUE LA EJECUCIÓN DE MÉDICOS DE PARTE DEL EJÉRCITO DE ISRAEL en Palestina.

EN un nuevo vídeo muestra a las fuerzas israelíes abriendo fuego contra los médicos en Gaza.

Las FDI habían señalado que “se identificaron varios vehículos avanzando sospechosamente hacia las tropas… pic.twitter.com/6Vnh47KuMt — PIENSAPRENSA 354 mil Seguidores (@PiensaPrensa) April 6, 2025

(Con información de CNN)