Van cuatro muertos y 11 heridos por tiroteo en Florida

ESTADOS UNIDOS.- Al menos van cuatro muertos y 11 heridos en un tiroteo en Florida. Los hechos ocurrieron durante un campeonato de videojuegos.

De acuerdo con el portal RT, la Oficina del Sheriff de la ciudad de Jacksonville, en Florida (EE.UU.) informa de un tiroteo masivo en un mercado del centro de la ciudad e insta a los residentes a que se mantengan alejados del área.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting