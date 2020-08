VIDEO: Dos muertos más tras protestas en Kenosha; Trump envía a la GN

Wisconsin.- Un joven de 17 años fue arrestado el miércoles después que dos personas fueran asesinadas a tiros durante las protestas realizadas en Kenosha por tercena noche consecutiva luego de que un hombre de raza negra, Jacob Blake, fuera baleado por la policía.

Kyle Rittenhouse, de Antioch, Illinois, fue detenido en Illinois bajo sospecha de homicidio intencional en primer grado. Antioch está a unos 24 kilómetros (15 millas) de Kenosha.

Dos personas fueron asesinadas el martes por la noche y una tercera fue herida en un ataque aparentemente perpetrado por un joven de raza blanca que fue grabado en video abriendo fuego en medio de la calle con un rifle semiautomático.

“Acabo de matar a alguien”, se pudo oír al pistolero diciendo en un momento del alboroto que estalló justo antes de la medianoche.

“Una tragedia sin sentido como esta no puede volver a ocurrir”, declaró el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, un demócrata, en un comunicado. “Les pido de nuevo a aquellos que elijan ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, por favor háganlo pacíficamente y con seguridad, como tantos hicieron anoche. También pido a los individuos que no están allí para ejercer esos derechos que por favor se queden en casa y dejen que los equipos de emergencia locales, la policía y los miembros de la Guardia Nacional de Wisconsin hagan su trabajo.”

En Washington, el Presidente Donald Trump anunció que enviaría refuerzos de la guardia nacional para restaurar la ley y el orden.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!

Los muertos fueron identificados sólo como un residente de 26 años de Silver Lake, Wisconsin, y uno de 36 años de Kenosha. Se espera que el herido, un joven de 36 años de West Allis, Wisconsin, sobreviva, dijo la policía.

“Todos estábamos cantando ‘Black Lives Matter’ en la gasolinera y luego oímos: ‘pum, pum’, y le dije a mi amigo: ‘Esos no son fuegos artificiales’”, relató Devin Scott, de 19 años, al Chicago Tribune. “Y entonces este tipo con un arma enorme pasa por delante de nosotros en medio de la calle y la gente grita: ‘¡Le disparó a alguien! ¡Le disparó a alguien!’. Y todo el mundo está tratando de encarar al tipo, persiguiéndole y luego empezó a disparar de nuevo”.

Según los relatos de los testigos y las grabaciones de vídeo, la policía aparentemente dejó pasar al joven responsable de los disparos con un rifle al hombro con las manos en alto mientras la multitud gritaba que fuera arrestado porque había disparado a personas.

En cuanto a las razones por las que se permitió salir al atacante, el jefe de policía David Beth describió una escena caótica y de gran tensión, con gritos, cánticos, tráfico de radio ininterrumpido y “gente corriendo por todas partes”, condiciones que pueden causar “visión de túnel” entre los agentes de la ley.

Después de anunciar el envío de tropas, el presidente Trump afirmó que el gobernador de Wisconsin estuvo de acuerdo en aceptar la ayuda federal y que Portland debería hacer lo mismo.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...