Muertos, saqueos, migración y selfies tras la erupción del volcán Nyiragongo

ÁFRICA.- Según informo el portavoz del Ejército congoleño, Guillaume Njike, se reportaron 15 personas fallecidas en el este de la República Democrática del Congo mientras intentaban huir de la erupción del monte Nyiragongo, que comenzó este sábado, informo el portal de noticias Reuters.

Nueve personas murieron en accidentes de tráfico mientras la población se evacuaba de la ciudad de Goma, situada a unos 20 kilómetros del Nyiragongo, y sus suburbios, mientras que cuatro de las víctimas son presos que intentaron escapar de una prisión de Goma durante la erupción y otras dos fallecieron a causa de las quemaduras sufridas.

La erupción del Nyiragongo se produjo cuando se abrieron fracturas en un costado del volcán, uno de los más peligrosos de África, lo que provocó flujos de lava en varias direcciones. Ante la situación el Gobierno activó el plan de evacuación para Goma, durante la cual se registraron saqueos en la ciudad.

El flujo de lava hacia Goma se detuvo a unos cientos de metros de los límites de la ciudad, pero llegó a la carretera principal de la ciudad, aislándola por el norte. En los suburbios fueron más de 500 hogares quedaron destruidos.

Un flujo de lava separado que se dirigía hacia el este sobre un terreno despoblado en dirección a Ruanda también se detuvo. El domingo, el portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya, señaló que, según los datos de monitoreo, el "flujo de lava ha perdido intensidad".

No obstante, las autoridades advirtieron que el peligro aún persiste y que la actividad sísmica en el área podría causar más flujos de lava.

La erupción provocó pánico entre los residentes locales, que comenzaron a abandonar sus hogares dirigiéndose hacia la cercana frontera con Ruanda. La Federación Internacional de la Cruz Roja estimó que entre 3.000 y 5.000 personas huyeron el sábado al país vecino, algunas de las cuales ya comenzaron a regresar el domingo.

Su anterior erupción fue el 17 de enero de 2002. Entonces provocó la muerte de 250 personas y dejó a 120.000 sin hogar después de que la lava cubriera casi toda la parte oriental de Goma, incluida la mitad de la pista de aterrizaje del aeropuerto

A los observadores del volcán les preocupa que la actividad del Nyiragongo en los últimos cinco años refleje la de los años anteriores a las erupciones de 1977 y 2002.

