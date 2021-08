Afgana da a luz a bordo de un avión militar de evacuación de EU

Una mujer afgana empezó a presentar contracciones, mientras volaba desde una base estadunidense en oriente medio con destino a la base Ramstein (Alemania).

La mujer estaba en medio del vuelo este sábado, cuando de pronto empezó a presentar contracciones dando a luz a una bebé dentro del avión militar de los estados unidos.

Por medio de Twitter oficial del comando de movilidad aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AFP por sus siglas en ingles) dio a conocer la noticia; indicando que la mujer empezó a sentir contracciones como complicaciones en el parto, esto lo informaron a través de un tweet.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o