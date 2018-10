Mujer alérgica a su esposo, lleva 11 años a su lado

Agencia

COLOMBIA.- Una colombiana de 35 años de edad notaba que su cara se enrojecía después de saludar a quien hoy es su esposo, no era por pena o la emoción, en realidad, es alérgica a él.

“Yo inmediatamente pasaba a lavarme el rostro y a ponerme alguna crema para que se me quitara la alergia que me producía su barba”, relató para La W.

De acuerdo con Debate, las cosas se complicaron en la intimidad, pues los fluidos de su esposo también eran causa de alergia.

También te puede interesar: Golpean a mujer en metro de Londres por hablar en español

“Sentía ardor, picazón y enrojecimiento en mis partes íntimas”.

Ante la reacción, decidieron ir con un especialista, quien recomendó preservativos; sin embargo, la mujer resultó alérgica al látex.

“Con el paso del tiempo me di cuenta que me sentía mejor si inmediatamente terminado el acto me lavaba con abundante agua”, fue así como fue utilizando otras formas de aminorar sus síntomas.

Por fortuna, su cuerpo fue desarrollando una especie de resistencia y su alergia a los fluidos fue disminuyendo, pero su barba le sigue afectando.

La extraña historia de la mujer que es alérgica a su esposo >> https://t.co/6PpRMIRRLO pic.twitter.com/GA2SwbbOaj — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 29 de octubre de 2018

Es poco común la alergia por fluidos; sin embargo, las personas deben estar conscientes de que existen y de sus síntomas como ardor, picazón, enrojecimiento e inflamación.

Lleva 11 años con su esposo pero desde que comenzaron a salir le dio alergia https://t.co/WpmZsCNvfx — Periódico El Debate (@ELDEBATE) 30 de octubre de 2018

Otros casos relacionados: