Mujer anunció su divorcio; estaba casada con un fantasma

IRLANDA.- Una mujer había decidido casarse con un pirata fantasma de 300 años de edad, el hecho fue consumado; sin embargo, ahora utilizó las redes sociales para anunciar su divorcio.

La mujer irlandesa de nombre Amanda Teague, fanática del Capitán Jack Sparrow, llamó la atención del mundo al anunciar su matrimonio con un fantasma, sus motivos fueron que no quería tener relaciones íntimas casuales con el fantasma; incluso dio a inicios de este 2018 consejos para sesiones de “sexo fantasma”, informó Debate.

Amanda había revelado que “Jack” el fantasma con el que se casó era su “alma gemela”. Señala que se trata de un pirata haitiano que fue ejecutado por ladrón en la década de 1700.

La mujer asegura que tiene parecido con el personaje de la película “Piratas del Caribe” y que se conocieron en 2014, cuando él apareció al lado de su cama.

Él es de piel oscura y pelo negro azabache, dijo a The Sun.

