Mujer da a luz a bebé ajeno por error en clínica de fertilización

Una clínica de fertilización in vitro (FIV) en Brisbane, Australia, reconoció haber cometido un grave error. Sus disculpas llegaron después de que una de sus pacientes diera a luz al bebé biológico de otra pareja debido a la transferencia accidental de un embrión equivocado.

El incidente ocurrió en Monash IVF, uno de los principales proveedores de tratamientos de fertilidad en Australia. Según un comunicado oficial, el error fue detectado en febrero de 2024 cuando el personal de la clínica notó un embrión adicional en el sistema de almacenamiento.

Una investigación interna reveló que ese embrión pertenecía a otra paciente y había sido descongelado y transferido por equivocación.

A woman has given birth to a stranger's baby after a shocking mix-up at the hands of Monash IVF. @RoryDCampbell is following the story. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/Gm4WPkr6g8

La empresa calificó el hecho como un ‘error humano’, pese a contar con protocolos de seguridad estrictos en el laboratorio.

También informó del incidente a las autoridades regulatorias del estado de Queensland, aunque no dio detalles sobre la identidad de los pacientes involucrados ni sobre la situación actual de la custodia del menor, cuyo nacimiento se produjo en 2024.

The Monash IVF bungle raises a lot of questions about the rights of all those involved. As it is the first time it has happened in Australia, there is no legal precedent. Anna McKay from Surrogacy Australia joins Karina Carvalho. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/CmgSS1b7pI