Mujer dejó morir a su madre y obligó a su hija a convivir con el cadáver

TEXAS.- Las autoridades de Texas arrestaron a una mujer de 47 años que había convivido durante tres años con el cadáver en descomposición de su madre y obligado a su hija de 15 años a convivir con el cuerpo.

De acuerdo a Infobae, Delissa Crayton fue detenida este domingo, tras encontrar los restos humanos en uno de los dormitorios de su casa, ubicada en la ciudad de Seguin, en el condado de Guadalupe. Según informaron los investigadores, el cuerpo pertenecía a la madre de la acusada, Jacqueline Louise Crayton, que en el momento de su muerte tenía 71 años de edad.

La policía sospecha que Jacqueline Louise Crayton se cayó de la cama aproximadamente en 2016. Aunque el golpe no fue grave y tras la caída su vida no corría peligro, la mujer no pudo volver a incorporarse, y quedó tendida en el piso durante días hasta que falleció. El cadáver permaneció en el dormitorio tres años, un período de tiempo en el que la detenida y su hija adolescente vivieron en el inmueble junto al cuerpo.

Ahora, Delissa Crayton enfrenta cargos por omisión de socorro, al abandonar a su madre en el suelo, no ayudarla a levantarse ni llevarla a un hospital. Cuando ocurrió el incidente, además, la menor que habitaba la casa tenía menos de 15 años, por lo que también acusaron a la arrestada de causar lesiones a un niño por imprudencia, entre las que se considera el daño psicológico que sufrió la adolescente.

Por los delitos que enfrenta, Delissa Crayton podría ser condenada a entre dos y 20 años de cárcel. Además, podrían imponerle una multa de USD 10.000.

En la actualidad, se encuentra recluida en la cárcel del condado de Guadalupe y el juez fijó una fianza de USD 200.000 para su libertad condicional. La policía recordó que la investigación continúa abierta y que no descartan que surjan nuevos cargos.

Por su parte, la hija de la procesada está a cargo de miembros de su familia y recibe asistencia del Departamento de Policía de Seguin, Servicios de Protección Infantil, y del Centro de Defensa de Menores del Condado de Guadalupe.