Estadounidense defiende a mujeres acosadas por hablar español

RIFLE, Colorado.- Fabiola Velasquez llegó a sus tres hijos cuando salió a hacer compras en el supermercado City Market, de la localidad de Rifle, en Colorado, con su amiga Isabel Marín. En uno de los pasillos, mientras hablaban en castellano, la lengua materna de las dos mujeres nacidas en México, Linda Dwire se acercó y las interrumpió.

— ¿Viven en los Estados Unidos? ¿Les gusta el país?

Ambas dijeron que sí. Entonces Dwire subió el tono de su voz y les dijo agresivamente que aprendieran inglés si iban a vivir en Estados Unidos.

Ante esto, Kamira Trent escuchó a la señora Dwire desde la otra punta del pasillo cuando gritaba a las dos hispanas: "¡Están en los Estados Unidos! ¡Están en mi país! ¡No pueden hablar español aquí! ¡Tienen que hablar en inglés si van a estar en los Estados Unidos!".

Trent trató de evitar que la situación, ocurrida el lunes 1 de octubre, pasara a mayores: se ubicó entre las latinas y la señora Dwire y le recordó a la mujer que su país era un país libre en el que nadie le dice a otros cómo tienen que hablar.

Entonces comenzó la grabación de un video que se volvió viral en Facebook y Twitter y que muetra como Trent se cansó de ser amable con la agresora, misma que quedó detenida por dos cargos de acoso motivado por prejuicios.

La discusión empeoró, hasta que Trent le advirtió: "Ya llamo a la policía". Y mientras le repetía que dejara a las mujeres en paz y se fuera, Dwire dirigió su irritación a ella.

Trent se alejó con Dwire, que seguía repitiendo "Vas a perder tu país", hacia el frente del supermercado. "No hay que acosar a las mujeres hispanas", se la oyó decir al final de la grabación.

"Yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí", escribió Velasquez en su cuenta de Facebook. "Estábamos una amiga y yo platicando en la tienda en español y de repente llega una señora a insultarnos. Que si vivíamos en este país no teníamos que hablar español, que tendríamos que hablar sólo inglés. Gracias a la otra muchacha (que no conocemos). Nos defendió y llamó a la policía. Y creo que se llevaron arrestada a la señora que nos estaba agrediendo. Siempre vi los videos en las redes y me daba coraje y hoy, que fue mi caso puedo decir que sentí una gran impotencia".

La señora fue arrestada, pero en todo momento afirmó que no es racista. (Internet)

En efecto, Trent llamó a la policía y Dwire fue llevada a la cárcel del condado de Garfield, de donde salió tras pagar una fianza. Deberá presentarse ante la justicia en noviembre.

De acuerdo con el portal, BuzzFeed la agresora insistió en que no es una racista "no tiene nada que ver con la raza [sic]. Es algo patriótico", dijo Dwire. "Cuando la gente viene a mi país, deben amarlo lo suficiente como para hablar en inglés".

Y si no lo hacen, agregó, es porque así lo eligen. Aseguró que ha confrontado antes a otras personas y que cree que las leyes de inmigración deberían estipular la obligatoriedad del inglés. También dijo que recibió amenazas tras el incidente y que teme que no podrá encontrar un abogado para su caso.