Pareja de hispanos, agredida por mujer estadounidense

ESTADOS UNIDOS.- Como bien sabes, los seres humanos han tenido que soportar rechazos y agresiones por su aspecto físico desde siempre.

De acuerdo con vanguardia.com, tristemente, aunque en el mundo muchas cosas han evolucionado para bien, el racismo sigue presente y afectando a miles.

Con frecuencia te contamos de afroamericanos que son insultados o mexicanos que son señalados como 'inferiores' sólo por su lugar de origen.

La protagonista del nuevo caso viral es Vicky New, una mujer de 67 años que agredió a Miguel Ríos y Luvia Román, una pareja de hispanos residente en Indianápolis.

El hecho se produjo el pasado 26 de agosto, cuando la estadounidense se acercó enfurecida a la entrada del hogar de los esposos y rompió varios letreros de propiedad privada mientras los insultaba.

"No me toques o te mato", aseguró la sexagenaria mientras Miguel intentaba calmarla. Su esposa le pidió que no hiciera nada, y grabó la escena con su teléfono mientras le advertía a la enojada mujer que llamaría a la Policía.

En una entrevista para Newsweek, Román aseguró que ya habían sido víctimas de varios ataques en el pasado por parte de New, pero sólo verbales, y que no son los únicos residentes que se sienten amenazados. Además, explicó que días atrás había ocurrido una disputa con ella sobre los límites de cada propiedad, fue entonces cuando la Policía instaló los letreros que la mujer destruyó.

De acuerdo con medios locales, New fue arrestada bajo los cargos de entrada ilegal a la propiedad privada, conducta delictiva y agresión con lesiones corporales.

La acusada admitió que rompió los letreros pero negó haber insultado y golpeado a alguien.

Según su testimonio, se molestó porque la pareja tenía muy fuerte la música.

Aunque fue liberada al día siguiente, deberá presentarse en la corte el próximo 4 de septiembre.